Врач-кардиолог рассказал об опасности аспирина
Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если пациенты, которые не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве профилактики риска инфаркта миокарда и без назначения доктора, заявил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, доцент кафедры факультетской терапии лечебного факультета МГМУ имени И. М. Сеченова Антон Родионов.
Так он прокомментировал исследование ученых из Оксфорда, которые установили, что употребление аспирина может спровоцировать внутренние кровотечения и привести к смерти человека.
— Ситуация вокруг аспирина на сегодняшний день достаточно понятна. Не бывает лекарств однозначно хороших и однозначно плохих. Аспирин, несомненно, остается препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца, для пациентов, перенесших некоторые формы ишемического инсульта, если это не связано с фибрилляцией предсердий, для пациентов с атеросклерозом периферических артерий, но принимать его просто так не стоит, — рассказал эксперт корреспонденту РИА Новости.
Он добавил, что применение аспирина в первичной профилактике недопустимо, так как данный лекарственный препарат незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но опасность желудочно-кишечного кровотечения при этом сильно возрастает.
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