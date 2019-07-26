Таможня в Домодедове задержала прилетевшую с наркотиками пассажирку
Сотрудники Домодедовской таможни задержали гражданку России, прибывшую рейсом из Испании. Она пыталась провести дозу кокаина.
При проведении таможенного контроля в отношении товаров, которые перемещались в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших рейсом Ибица — Москва, сотрудники таможни остановили 36-летнюю женщину. Она проследовала через «зеленый» коридор, заявив об отсутствии у нее товаров, которые подлежат таможенному декларированию. В ходе досмотра ручной клади среди личных вещей женщины таможенники обнаружили бумажную салфетку, внутри которой находилось вещество белого цвета в полимерном пакете. Проведенное исследование установило, что данным веществом является наркотическое средство кокаин, массой 0,38 грамма, сообщается на сайте Домодедовской таможни.
В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств...». Максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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