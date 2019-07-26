Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
— Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе, — сообщил источник РИА Новости.
Кассира объявили в федеральный розыск.
Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили, в пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из коммерческих компаний вместе с инкассаторами, чтобы обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги и сказала, что нужной суммы нет, она попросила клиента подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве, преступнице грозит до десяти лет колонии.
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