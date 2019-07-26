Медиков предложили перевести в индивидуальные предприниматели
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что врачей должны перевести в индивидуальные предпринимателями, чтобы они стали получать достойные деньги.
— Наша проблема — уравниловка. Скажем, есть хороший врач — сарафанное радио это транслирует, к нему собираются очереди, но с точки зрения зарплаты он свои достижения не ощущает. Почему не перевести врачей в ИП? — сказал Игорь Юргенс в интервью корреспонденту «Известий».
По его словам, если к такому врачу-предпринимателю будут ходить на прием много пациентов, то он станет обеспеченным человеком.
Кроме того, Юргенс отметил, что это позволит решить проблему с персональной ответственностью медицинских работников за свои ошибки.
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