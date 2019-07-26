Криминологи выяснили отличия мозга преступников
Международная группа криминологов провела исследование, в котором обнаружила различия между концентрацией серого вещества у людей, которые были осуждены за тяжкие насильственные преступления, и тех, кто совершил преступления средней и небольшой тяжести.
Нейробиологи провели сканирование мозга преступников. Изначально осужденных разделили на несколько групп. В первую группу попали убийцы, во вторую — люди, совершившие насилие, которое не привело к смерти (бытовые ссоры, нападения и разбои), а в третью — совершившие ненасильственные преступления. Всего было проанализировано 808 преступников.
Специалисты обнаружили, что мозг преступников, совершивших убийства, имел значительные отличия от мозга других. У них имелся дефицит серого вещества в областях мозга. Мозг двух остальных групп практически не отличался друг от друга, сообщается в журнале Brain Imaging and Behavior.
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