Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД
• 07:52 • 26 июля 2019
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Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал мужчину, пострадавшего в аварии в районе 105 км МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
Уточняется,что инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июля. По данным очевидцев, столкнулись две легковые машины и грузовик, в результате пострадало четыре человека.
Одного мужчину эвакуировали вертолетом с места происшествия в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада, отслеживающая состояние пострадавшего.
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