Столичный психолог порекомендовала налаживать режим школьников с августа
Начать готовиться к новому учебному году следует уже с августа. Такое мнение высказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анастасия Кузнецова.
— Постепенно смещайте время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы к концу августа ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра. Вместе с ребенком планируйте, как проведете следующий день, распределяйте обязанности и старайтесь придерживаться плана и договоренностей, — рассказала Кузнецова.
Данные меры позволят улучшить самоконтроль и чувство ответственности, необходимые для успешной учебы.
Кроме того, стоит выяснить, какие вещи и предметы необходимо докупить ребенку к 1 сентября. Такая подготовка поможет школьнику настроиться на учебу заблаговременно.
— Займитесь вместе с ребенком покупкой новых предметов школьного костюма, физкультурной формы, интересных аксессуаров. Это создаст позитивный настрой, — отметила психолог.
Она добавила, что детям лучше не пропускать начало учебного года без уважительной причины, чтобы ребенок смог спокойно влиться в школьную жизнь, пишет агентство городских новостей «Москва».
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