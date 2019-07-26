Гузеева восхитилась фигурой астролога Володиной в купальнике
• 09:49 • 26 июля 2019
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Фото: «Инстаграм» @vasilisa.volodina
Известная провидица отправилась с семьей на отдых на остров Крит
Фото: «Инстаграм» @vasilisa.volodina
Астролог популярной передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина выложила в личный микроблог фотографию в купальнике.
Снимок был сделан на пляже во время семейного отдыха на острове Крит. На нем провидица позирует в ярко-красном купальнике, демонстрируя стройную фигуру всем на зависть.
Комплимент астрологу сделала и актриса Лариса Гузеева Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/vasilisa.volodina/?hl=ru)
В комментариях под постом Володиной в Instagram разразилась бурная дискуссия. Обсуждали в основном достоинства.
«Сногсшибательная блондинка!» — восхитился фанат.
«Такая худенькая! У вас особая диета?» — поинтересовалась поклонница.
Комплимент астрологу сделала и актриса Лариса Гузеева.
«Я б с такой фигурой голая ходила!» — призналась ведущая «Давай поженимся!».
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Фото: «Инстаграм» @vasilisa.volodina
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