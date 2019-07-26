Выставка работ Ильи Глазунова состоится в «Манеже» в 2020 году
Масштабная выставка работ художника Ильи Глазунова состоится следующим летом в центральном выставочном зале «Манеж». Об этом рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
— Мы планируем летом следующего года сделать большую выставку, посвященную Илье Глазунову. Это очень большой и очень непростой проект. Он будет приурочен к 90-летию мастера, — заявил Кибовский.
Он добавил, что мероприятие планировалось организовать еще при жизни мастера.
Отмечается, что выставка должна будет раскрыть все грани личности художника.
— Мы хотим показать и известные работы, и произведения, которые широкий зритель еще не видел, — они либо мало экспонировались, либо находились в запасниках, — приводит слова Кибовского ТАСС.
Напомним: Илья Глазунов скончался 9 июля 2017 года на 87-м году жизни. Художник родился в Ленинграде, пережил блокаду. Выучился в ленинградской средней художественной школе, в ЛИЖСА имени Репина в мастерской профессора Бориса Иогансона.
Его первая выставка состоялась в 1957 году в Центральном доме работников искусств в Москве. С 1987 года являлся ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.
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