ЦИК Украины представила итоговые данные по выборам в Верховную раду
Центральная избирательная комиссия Украины завершила обработку всех 100 процентов протоколов на выборах в Раду.
Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16 процента голосов. С большим отставанием следом идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05 процента.
На третьем месте партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18 процента). Далее идет партия экс-лидера Украины «Европейская солидарность» (8,10 процента). Замыкает пятерку «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82 процента. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть представлены до 5 августа включительно.
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