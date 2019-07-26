Пьяный священник из Молдавии устроил драку на похоронах
• 10:22 • 26 июля 2019
Поделиться:
0
doc76dw565hozr1fd910f3
Священник обиделся на жителей деревни за то, что на отпевание родственницы они позвали не его
Фото: Кадр из видео StopHam Moldova
В молдавском селе Шалвирий-Векь нетрезвый священник подрался на похоронах с родственниками покойной. Представителя церкви обидело, что те позвали на отпевание священнослужителя из другого села, чтобы тот провел обряд отпевания.
Сообщается, что инцидент произошел 20 июля, но видео стало доступно только сейчас. Судя по ролику, поп оскорблял и хамил родственникам, одного из которых ударил. Священнослужителя оттащили очевидцы, назвали «иродом» и попытались погасить скандал.
Видео опубликовано в паблике StopHam Moldova в Facebook.
Сообщается, что по факту произошедшего будет проведена проверка представителями метрополии Кишинева.
Читайте также: Дело о нападении на москвича возле метро «Солнцево» могут передать в СК
Теги:
10:4226 июля 2019
10:3226 июля 2019
10:3226 июля 2019
10:1526 июля 2019
10:1526 июля 2019
10:0426 июля 2019
09:5926 июля 2019
09:3926 июля 2019
09:3326 июля 2019
09:1926 июля 2019
08:5926 июля 2019
08:4126 июля 2019
08:3526 июля 2019
08:2626 июля 2019
08:1326 июля 2019
07:5226 июля 2019
07:4526 июля 2019
07:2526 июля 2019
06:3326 июля 2019
05:0026 июля 2019
02:2526 июля 2019
01:4226 июля 2019
00:2926 июля 2019
22:1925 июля 2019
21:5325 июля 2019
21:3125 июля 2019
20:5125 июля 2019
20:1025 июля 2019
19:4925 июля 2019
19:3325 июля 2019
19:3225 июля 2019
19:1125 июля 2019
19:0425 июля 2019
18:5625 июля 2019
18:5125 июля 2019
18:2925 июля 2019
18:0025 июля 2019
18:0025 июля 2019
17:5125 июля 2019
17:4925 июля 2019
17:3625 июля 2019
17:2925 июля 2019
17:1425 июля 2019
17:0725 июля 2019
16:5825 июля 2019
16:4125 июля 2019
16:3325 июля 2019
16:1625 июля 2019
16:1525 июля 2019
15:5725 июля 2019
15:5525 июля 2019
15:4725 июля 2019
15:3825 июля 2019
15:3725 июля 2019
15:3025 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:0025 июля 2019
14:2125 июля 2019
13:5725 июля 2019
13:4225 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:1725 июля 2019