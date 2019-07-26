Синоптики предупредили москвичей о жаре в выходные
• 10:32 • 26 июля 2019
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Перед тем, как выйти на прогулку, рекомендуется надеть светлые вещи из натуральных тканей
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
В пятницу температура воздуха может достичь 27 градусов. Жара продержится также в субботу и воскресенье. Осадков не ожидается, передает официальный портал мэра Москвы.
Перед тем, как выйти на прогулку, рекомендуется надеть светлые вещи из натуральных тканей и не пренебрегать головным убором и средствами, которые защитят от солнца.
Врачи советуют также пить больше воды и не употреблять тяжелую пищу (острое, соленое, жареное, горячие и газированный напитки, алкоголь).
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