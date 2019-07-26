Столичные библиотеки проведут бесплатные экскурсии в центре Москвы в августе
Столичные библиотеки проведут 56 бесплатных экскурсий в августе. Они будут организованы в рамках проекта «Экскурсионная среда». Об этом рассказали в пресс-службе Библиотек центра Москвы.
— Маршруты прогулок охватывают районы Центрального административного округа: Хамовники, Басманный, Замоскворечье, Таганский, Мещанский, Арбат, Тверской, Красносельский. Темы экскурсий разнообразны и в основном имеют литературно-историческую направленность, — сообщили в пресс-службе.
Всего в проекте принимают участие 14 столичных библиотек. Отмечается, что экскурсии проходят каждую среду и стартуют в 19:00. Их продолжительность составляет полтора–два часа.
Проект продлится до 16 октября текущего года, пишет агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Новый маршрут по местам Маяковского смогут посетить жители Москвы