Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом и легковушкой в Москве
• 11:07 • 26 июля 2019
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В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
На пересечении улиц Поляны и Скобелевской в столице произошла дорожная авария с участием мотоцикла, автобуса и легкового автомобиля.
Как сообщили «Вечерней Москве» в столичном управлении ГИБДД, мотоциклист врезался в машину и погиб. Удар был такой силы, что автомобиль отлетел в стоявший на светофоре автобус и задел его.
В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.
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