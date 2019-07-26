Интервал движения поездов на МЦК сократится вечером 29 июля из-за концерта Rammstein
• 11:12 • 26 июля 2019
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Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят в вечернее и ночное время 29 июля из-за концерта в «Лужниках». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
— Поезда будут ходить чаще для удобства пассажиров в связи с концертом в «Лужниках», — отметили в пресс-службе.
Поезда «Ласточки» будут курсировать каждые пять минут с 07:30 до 11:30 и с 15:30 до 01:00. В другое время ожидание поезда составит до 10 минут.
В понедельник, 29 июля, в «Лужниках» состоится концерт группы Rammstein, пишет агентство городских новостей «Москва».
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