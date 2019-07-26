Лолита Милявская: Есть мужчины, достойные понятия «подножного корма»
Популярный российский блогер Настя Ивлеева опубликовала интервью с певицей Лолитой Милявской. Среди обсуждаемых вопросов было отношение певицы к мужчинам. Ролик опубликован на YouTube и набрал более миллиона просмотров.
Несколько лет назад Милявская заявила, что между отношениями относилась к мужчинам «как к подножному корму».
— Я это интервью давала лет, наверное, в 40. Тогда не было слов «толерантность» или «ущемление прав». Есть мужчины, которые достойны понятия (подножного — прим. «ВМ») «корма», — отметила Лолита.
На вопрос Ивлеевой о том, готова ли она сейчас отправиться на поиски мужчин такого типа, Милявская заявила, что не в форме:
— Нет. Я не в той форме, моя форма не доставляет мне того удовольствия, это раз, два — мне на это наплевать, — заявила певица.
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