Рособрнадзор назвал минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки установила минимальное количество баллов, которые школьникам необходимо набрать за ЕГЭ, чтобы получить аттестат. Об этом заявлено в соответствуюцем приказе, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что единый государственный экзамен по русскому языку нужно написать минимум на 24 балла, по профильной математике — на 27 баллов. Меньше всего нужно набрать за ЕГЭ по иностранным языкам (22 балла), а больше всего — за экзамен по информатике (40 баллов).
В приказе также указано количество баллов, которое даст право подавать документы в высшие учебные заведения на программы бакалавриата и специалитета. Для ЕГЭ по русскому языку эта цифра равняется 36. Испытания по остальным предметам достаточно просто сдать на минимальный балл, позволяющий получить аттестат.
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