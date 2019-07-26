Совет Федерации одобрил закон о регулировании цен на безин
• 12:05 • 26 июля 2019
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Ранее проект был принят Госдумой в третьем чтении
Фото: кадр из фильма "Королева бензоколонки"
Члены Совета Федерации одобрили закон, вводящий новый механизм регулирования цен на бензин, который нацелен на стабилизацию стоимости топлива. Об этом пишет агентство «Москва».
Ранее проект был принят Госдумой в третьем чтении.
(новость дополняется)
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