Кубок Александра Овечкина пройдет в Красногорске
• 12:08 • 26 июля 2019
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Александр Овечкин пригласил всех желающих стать частью спортивного праздника
Фото: Анастасия Винокурова, "Вечерняя Москва"
Кубок Александра Овечкина по хоккею состоится с 11 по 17 августа на ледовых аренах Подмосковья, сообщает телеканал "360". Спортсмен пригласил всех желающих принять участие в хоккейном празднике.
Финальные игры пройдут на новой ледовой арене имени Владимира Петрова, которая недавно появилась в Красногорске.
Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что турнир уже становится хорошей традиций для области.
— Спасибо Александру за эту инициативу. Турнир становится традиционным и очень важно. Я думаю, что будет хорошее, доброе мероприятие, — отметил Андрей Воробьев.
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