Сенаторы одобрили продление «дачной амнистии»
Совет Федерации одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. Об этом пишет агентство «Москва».
Ранее проект был принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении.
Напомним, что в рамках документа будет упрощен порядок оформления прав на жилую недвижимость. Гражданам предлагается разрешить осуществлять государственный кадастровый учет или регистрацию прав на жилой или садовый дом в упрощенном порядке до указанной даты. Это коснется домов, созданных на земельном участке, который предназначен для ведения садоводства.
В этом случае сведения об объекте недвижимости, кроме данных о его площади и локации, указываются в техническом плане на базе проектной документации или декларации об объекте недвижимости. Наличие уведомления о начале, окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома не потребуется.
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