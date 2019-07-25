«Дачную амнистию» продлили в России до 1 марта 2021 года
Закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года был принят депутатами Госдумы в третьем чтении.
Документ предусматривает комплексное упрощение порядка оформления прав на жилую недвижимость. Гражданам предлагается разрешить осуществлять государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав на жилой или садовый дом в упрощенном порядке до указанной даты. Это коснется домов, созданных на земельном участке, который предназначен для ведения садоводства.
В таком случае сведения об объекте недвижимости, кроме данных о его площади и местоположении, указываются в техническом плане на основании проектной документации или декларации об объекте недвижимости. Наличие уведомления о начале, окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома не потребуется.
Государственные регистраторы будут обязаны проверить соответствие предоставленных документов при проведении правовой экспертизы документов, поданных для осуществления учета или регистрации в упрощенном порядке, пишет агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Правительство РФ одобрило законопроект о продлении «дачной амнистии»