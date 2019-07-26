Более трех тысяч работ поступило на конкурс «Планета Москва»

Более 3,7 тысячи работ поступило на конкурс «Планета Москва». Всего участие приняли 536 профессиональных фотографов и любителей. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

В этом году конкурс проводится в седьмой раз. Прием заявок завершился 21 июля.

— 1 августа работы, вошедшие в шорт-лист, будут размещены на страничке Департамента градостроительной политики в Facebook, где их смогут оценить пользователи Интернета. Так определится победитель в номинации «Народное голосование», — сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

В состав жюри вошли эксперты из Союза фотохудожников России, Союза журналистов России, международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России, музея «Московский дом фотографии» и другие специалисты.

Еще одно интернет-голосование состоится в рамках электронного сервиса «Активный гражданин». Пользователи смогут выбрать работы в новой номинации, где будут представлены портреты как действующих строителей, так и ветеранов отрасли. Голосование продлится с 29 июля по 11 августа включительно.

Фотоконкурс «Планета Москва — 2019» проводится по пяти основным номинациям: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса», «Строители в лицах. Ветераны-строители».

Церемония награждения победителей состоится 17 августа в парке «Зарядье». Также в этот день откроется выставка работ финалистов. После окончания выставки снимки будут экспонироваться в «Доме на Брестской» и в мэрии Москвы, пишет агентство городских новостей «Москва».

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