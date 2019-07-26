Росстат назвал самые популярные места для досуга у молодежи
• 12:37 • 26 июля 2019
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По данным ведомства, за последний год молодые люди, как правило, отдавали предпочтение отдыху в кинотеатрах
Фото: mos.ru
В Росстате рассказали, где молодые россияне (от 16 до 29 лет) предпочитают проводить свободное время.
По данным ведомства, за последний год молодежь, как правило, отдавала предпочтение отдыху в кинотеатрах (74,4 процента молодых людей), ресторанах, кафе, барах и иных заведениях (70,9 процента).
Проводит она время также на спортивных мероприятиях (35,6 процента), концертах (32,8) и в театрах (18,1). Список востребованных мест замыкают художественные выставки или музеи (16,8 процента) и религиозные учреждения (14,3). Об этом пишет News.ru.
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