Врач рассказал, как не заболеть во время отпуска и после него

Невролог и рефлексотерапевт медицинского центра «Врач» Лусина Мхеян рассказала «Российской газете», что в конце лета медики ожидают наплыва пациентов. Зачастую это бывает связано с травмами и заболеваниями, которые люди «зарабатывают» во время летнего отдыха — отпуска на пляжных курортах или выходных на даче.

Плохое самочувствие после или во время отдыха также может быть связано с акклиматизацией или реакклиматизацией. Аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал «Вечерней Москве», что нужно делать, чтобы не слечь после отпуска.

— Чтобы лучше всего пережить акклиматизацию, нужно выбирать удобное время вылета. Не стоит прилетать рано утром, потому что организму сложно будет адаптироваться. Необходимо пить достаточное количество жидкости, нормально питаться. В дороге не употреблять алкоголь. Одежда должна соответствовать климату того места, в которое вы отправляетесь. Нужно воспринимать поездку как мероприятие, требующее определенной ответственности. Так вы обезопасите себя от последствий и легче перенесете период адаптации, — заявил Бессмертный.

Врач-иммунолог отметил, что люди начинают болеть после смены места пребывания из-за обезвоживания, стресса, недостаточно разнообразного питания и резкого изменения климатических условий.

— Часто принимают за акклиматизацию обострение своих хронических болезней. Но оно связано со стрессом и с эмоциями от новых впечатлений, — заключил Бессмертный.

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