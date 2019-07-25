Психологи обосновали пользу работы в сезон летних отпусков
Психолог Ольга Маховская подтвердила, что есть плюсы в продолжении работы в сезон летних отпусков.
Специалист пояснила, что «мы с благодарностью относимся к тем, кто остается на посту», причем их мало кто контролирует из числа коллег или начальства. Поэтому многие предпочитают «перекантоваться» на работе летом, а в межсезонье при снизившихся ценах на путевки уйти в отпуск.
Психолог Илья Шабшин считает, что если нет возможности взять летом отпуск, можно использовать это время для нового хобби, посещения культурных мероприятий, изучения своего города.
Главное, отмечает эксперт, снижение нагрузки во избежание выгорания, поскольку независимо от оформления отпуска летом необходимо приблизиться к режиму отдыха, сообщает РИА Новости.
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