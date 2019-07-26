Препарат для лечения гепатита дельта появится на российском рынке
Руководитель отделения гепатологии МОНИКИ Павел Богомолов в комментарии «Российской газете» сообщил, что на российском рынке появится препарат, который признан эффективным в борьбе с гепатитом дельта.
У 50–70 процентов пациентов с подобным диагнозом в течение 5–10 лет развивается смертельно опасный цирроз печени. Данный вид гепатита распространен в странах Африки и Азии, на Ближнем Востоке, в части Восточной Европы. В России он зафиксирован в Республике Тыва и Республике Якутия.
Ранее эффективного лекарства от гепатита дельты не существовало.
Врачи признали гепатит опасной проблемой, так как это заболевание быстро распространяется и может стать причиной эпидемии.
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