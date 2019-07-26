Герои мультфильма «Смешарики» расскажут о проблемах экологии в новом проекте
Герои «Смешариков» расскажут об актуальных экологических проблемах в новом проекте, который готовят к запуску авторы мультфильма совместно с Российским географическим обществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
«Азбука экологии со Смешариками» — пятисерийный мультфильм, который будет представлен к декабрю 2019 года и расскажет, что вредит природе и как возникают лесные пожары.
Помимо «Азбуки...» будет представлен мини-сериал «Бодо-путешествия» о поездках по России. Его разрабатывают как часть франшизы образовательного проекта для дошкольников и младших школьников «Бодо Бородо». Сериал предназначен для детей от шести лет и состоит из пяти серий.
— Для нас стало очень интересной задачей посмотреть на Россию свежим взглядом — так, как смотрит на нее наш зритель, ребенок, и снова поразиться всем тем прекрасным и удивительным вещам, которые открываются в путешествиях по стране. Мы очень рады отправиться в эту дорогу вместе с Русским географическим обществом, — приводятся в сообщении слова исполнительного продюсера проекта Десиславы Медковой.
«Бодо-путешествия» увидят свет в 2020 году.
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