Московские химики предложили новый метод определения уровня глюкозы в крови
Анализ пота позволит определять уровень глюкозы в крови. Соответствующий неинвазивный метод разработали сотрудники химического факультета МГУ им. М. Ломоносова.
Данный метод не подразумевает повреждения кожи и кровеносных сосудов.
— Проблема в том, что диабетики вынуждены часто отбирать у себя кровь до нескольких раз в сутки — занятие не только малоприятное, но и опасное. Однако достоверно определить уровень сахара в крови через кожу пока не получается, — отмечается в сообщении.
В связи с этим, ученые решили разработать новый метод проведения анализа, основываясь на жидкостях, которые организм выделяет сам. Они разработали прототип биосенсора. Принцип определения основан на том, что глюкозооксидаза реагирует с глюкозой, содержащейся в поте. В ходе реакции образуется пероксид водорода, чья концентрация определяется с помощью реакции восстановления, пишет агентство городских новостей «Москва».
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