Евгении Медведевой приписали роман с 15-летним фигуристом
Российская фигуристка и двукратная Олимпийская чемпионка Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram два новых фото, на которых она позирует вместе с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем. фотографии с молодым человеком.
Те же фотографии выложил в свой аккаунт и Бынзарь. На снимках оба сидят на балконе и улыбаются.
Многие фанаты пришли к выводу, что молодые люди состоят в отношениях друг с другом. Медведева же опровергла такие слухи.
— Эм.. Ему 15, — написала фигуристка.
В целом поклонники были восхищены фотографиями. Некоторые из них писали, что спортсмены выглядят крайне мило, кто-то отмечал их сходство друг с другом, называя Евгению и Лилиана сестрой и братом
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