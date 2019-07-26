Певица Лена Катина: Проект «Музыка в Метро» — это очень круто, такого нет нигде

Певица, автор песен и экс-участница поп-группы «Тату» Лена Катина рассказала корреспонденту «Вечерки», почему она предпочитает автомобилю общественный транспорт и чем московское метро лучше подземок в городах Европы и Америки.

— Лена, вы часто пользуетесь столичным метро?

— Да, я его очень люблю. Метро быстрое, можно рассчитать точное время и не опоздать на важные встречи, удобное, еще и Wi-Fi есть. Можно по пути поработать. А еще для меня это практически единственное место сейчас, где я могу спокойно, не отвлекаясь, читать. А читать я очень люблю.

— Что предпочитаете?

— В основном классическую литературу. Недавно перечитала «Войну и мир» Толстого и только в своем нынешнем возрасте прониклась этой книгой до глубины души. Сейчас читаю книгу Татьяны Бронзовой «Две Ольги Чеховы. Две судьбы». А из последнего очень рекомендую «Женщины Лазаря» Марины Степновой, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной.

— Какая ваша любимая станция столичного метро?

— Не могу выделить одну. Их много. У нас в Москве ведь у каждой линии своя оригинальная тема, архитектура. Ну вот, например, «Площадь Революции». Какие там замечательные статуи. Мне всегда нравилась легенда о том, что нужно на удачу потереть нос собаке. Но я знаю, что сейчас сотрудники метро просят москвичей и туристов этого не делать, чтобы не испортить памятники. К ним, конечно, нужно прислушаться.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

— Вас наверняка узнавали и узнают в метро. А есть ли у вас интересные истории, связанные с этим?

— Недавно подошел молодой человек с вопросом, я ли Лена Катина? Оказалось, что он иностранец, а в России учится. Для меня то, что он меня узнал, было удивительно. Думаю, он сомневался, увидев меня именно в метро. Все ведь думают, что публичные люди предпочитают автомобиль общественному транспорту. А это далеко не так.

— За свою карьеру, в том числе в составе группы «Тату», вы объездили много стран. В чем основное отличие московского метро от других?

— Я считаю, что московское метро самое оригинальное. И речь не только об архитектуре. Проект «Музыка в Метро» — это очень круто. Такого нет нигде. Я была в метро в Лондоне, в Лос-Анджелесе, но там все очень просто и обычно, я бы даже сказала, скучно. Плюс я точно могу сказать, что на фоне других уровень безопасности у нас выше.

— Недавно вы выпустили первый в карьере сольный альбом на русском языке. Почему решили вернуться к исполнению на русском?

— Вернулась в Москву, домой. Большинство гастролей сейчас в России. Поэтому решила петь на русском. Называется альбом «МОНО», там восемь песен. Над альбомом работали авторы из разных стран. Пару песен, например, написали украинские композиторы.

СПРАВКА

Лена Катина родилась 4 октября 1984 года в Москве. С 10 лет выступала в различных песенных ансамблях.

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