Актриса Анна Данькова: Люблю ездить в метро и не вижу смысла менять предпочтения

Актриса Анна Данькова, исполнившая роль «железной леди» Валентины Антоновой в популярном криминально-детективном сериале «След», приехала покорять столицу 24 года назад и до сих пор считает, что передвигаться по мегаполису удобнее всего на метро.

— Анна, вы родом из Саратова, где нет метро. Какие вы эмоции испытывали, когда впервые спустились в Московский метрополитен?

— Я отлично помню этот день, когда приехала в Москву. Для меня метро тогда стало самым безопасным местом, поскольку я была уверена, что где-где, а там я точно не потеряюсь. Помню, как впервые приехала на Таганку, вышла, посмотрела на театр, где когда-то работали Владимир Высоцкий, Вениамин Смехов, и, представьте себе, спустя какое-то время я начала работать в соседнем здании — в театре «Содружество актеров Таганки».

— Насколько сильно, на ваш взгляд, преобразился Московский метрополитен с тех пор?

— Новые станции столичного метро — это пример современного искусства. Меня лично особенно поразили новые станции Солнцевской линии, Большой кольцевой линии тоже, особенно — «ЦСКА». Когда я попала туда впервые, даже прошлась по ней, как по музею, и постоянно фотографировала и снимала на видео. Понравилась мне и станция «Хорошевская». Красивая, удобная, с крупным пересадочным узлом на «Полежаевскую» станцию Таганско-Краснопресненской линии. Монументальное оформление станции в стиле русского авангарда никого, думаю, не оставляет равнодушным.

А стилистика и дизайн новых составов метро заслуживают отдельного разговора. Комфортабельные условия, бегущие информационные строки с сообщениями о последних событиях в Москве, специальная платформа для зарядки гаджетов... Технический прогресс впечатляет. Пассажиров стало больше, но метрополитен с достоинством справляется, комфорт растет.

— А какая станция метро ваша любимая?

— «Таганская»! Она прекрасна — и архитектура, и история. Очень много воспоминаний связано с ней, для меня она имеет сакральную значимость и является центром притяжения.

— Согласны ли вы с утверждением, что метро — самый быстрый вид транспорта в столице?

— Я очень люблю ездить в метро, часто пользуюсь этим транспортом. И каждый раз убеждаюсь, что это самый быстрый и надежный способ передвижения по Москве. Не вижу смысла менять свои предпочтения.

— Получается, что вы отказались от автомобиля, или все-таки водите?

— Я вообще сторонница пеших прогулок. Но, если живешь в таком огромном городе, как Москва, чтобы сэкономить время и с комфортом добраться из пункта А в пункт Б, вариантов немного: только метро.

СПРАВКА

Анна Данькова родилась 10 ноября 1974 года в поселке Татищево Саратовской области. В 1997 году окончила Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. Собинова. На экране актриса дебютировала в 2002 году в детективе Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». Много лет служит в театре «Содружество актеров Таганки».

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