Зачем менять монорельс на трамвай...

Судьбу монорельса решат до конца года. Заммэра Марат Хуснуллин рассказал, что по эстакаде решено запустить трамвай.

Но как именно — пока не ясно. Монорельс появился в Москве в 2004-м. Совсем небольшая — 4,7 километра — линия стала новым видом общественного транспорта.

И, пожалуй, одним из главных символов «тучных» 2000-х. Монорельс построили как дорогу, ведущую из ниоткуда в никуда. Если пересесть со станции «Тимирязевская» на одноименную станцию метро можно без проблем, то от станции «Выставочный центр» до станции метро «ВДНХ» — топать и топать. А еще у монорельса маленькие вагончики — много пассажиров не входит. Средняя скорость — всего около 16 км/час (примерно втрое меньше, чем у метро). Вот и получилась игрушечная дорога, аттракцион для туристов.

Только праздник вышел за наш счет. Еще в начале 2010-х дорога стала приносить более миллиарда (!) рублей убытка ежегодно.

Покрывали и покрываем, понятно, из бюджета, наполняемого из наших налогов. Город, надо отдать должное, пытался убытки снизить. Поезда по монорельсу сейчас стали пускать всего раз в полчаса. Но даже в «усеченном» виде это убыточная затея. Как транспортная артерия дорога не очень нужна: «перепрыгнуть» с серой на оранжевую ветку метро сейчас проще по МЦК. И ехать всего одну станцию, и переходы удобные.

Монорельс. Депо имени Баумана на ВДНХ Фото: Александр Казаков

Трамвай, пущенный по эстакаде, — идея очень хорошая. Он и быстрее, и вместительнее, а потому может стать удобным транспортом для подвоза пассажиров к метро и туристов — к Останкинской телебашне. Рано или поздно, думаю, но трамвай запустят. А история с монорельсом должна стать иллюстрацией чиновничьих ошибок. Их было много.

Давайте вспомним, как еще один «крепкий хозяйственник» начудил. В 1997-м на Москве-реке воткнули гигантского уродливого Колумба, спешно переделанного автором в Петра I. В итоге архитектурной доминантой исторического центра стали не старинные церкви и не Кремль, а истукан сомнительной художественной ценности.

В 2003-м открыли Третье кольцо. Да вот беда — с узкими развязками. В итоге бессветофорная трасса, которая должна была стать самой быстрой в Москве, то и дело становится главной столичной пробкой. В конце 1990-х в центре города начали строить «Москву-Сити» — самый большой в стране офисный комплекс, появление которого моментально привело к транспортному коллапсу. Последствия власти разгребают до сих пор. Строительство МЦК, МЦД и Большой кольцевой линии — попытка справиться с потоком из десятков тысяч клерков, которые каждый день едут в «Москву-Сити» и обратно.

Смотреть на все эти чудо-проекты, на самом деле, очень полезно. Зачем? Затем, чтобы не повторять ошибок.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»