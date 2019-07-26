Собчак спровоцировала Виторгана на конфликт под фото его дочери
Российский актер Максим Виторган выставил новый пост в Instagram. Он опубликовал фото своей дочери Полины и написал в подписи к нему поздравления с днем рождения — ей исполнилось 23 года.
Актер написал приятные слова, посвященные имениннице, и в конце добавил пожелания о том, чтобы она его «не бесила».
— Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь, — напечатал под постом Виторган.
Ксению Собчак не оставила равнодушным активность ее бывшего мужа в социальной сети, и она решила оставить под публикацией свой комментарий.
«Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — обратилась к экс-возлюбленному журналистка.
В ответ на неоднозначный комментарий Виторган ответил весьма раздраженно.
«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — съязвил актер.
На этом сообщении дискуссия прекратилась. Собчак решила промолчать в ответ на раздраженную реплику бывшего возлюбленного.
Напомним, что недавно стало известно о разводе бывших супругов. В браке у Собчак и Виторгана появился сын Платон, которому осенью прошлого года исполнилось два года.
Читайте также: Богомолов станцевал для Собчак на яхте