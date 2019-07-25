Богомолов станцевал для Собчак на яхте
• 15:46 • 25 июля 2019
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Режиссер станцевал под зажигательную песню на яхте
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Звездная пара Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают на море вместе с сыном телеведущей. Журналистка держит своих подписчиков в курсе событий, происходящих на отдыхе.
Так, недавно Собчак выставила в Stories Instagram видео, главный герой которого — ее возлюбленный. На кадрах видно, как режиссер танцует под зажигательную песню. В следующем ролике уже сама знаменитость поет для своих фанатов. Действие разворачивается на яхте, которая плывет на большой скорости.
О том, что у Собчак завязался роман с Богомоловым, стало известно после ее расставания с бывшим мужем Максимом Виторганом. У экс-супругов есть сын Платон, который родился осенью 2016 года.
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