Последняя пятница месяца стала самым теплым днем июля в Москве
• 15:44 • 26 июля 2019
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Специалист отметил, что температура достигла максимальных показателей 26 июля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Самым теплым днем июля в столице стала последняя пятница, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Специалист отметил, что температура достигла максимальных показателей 26 июля в 14:00 и составила 27,2 градуса.
— Сейчас в Москве температура составила 27,2 градуса тепла. Такая температура на сегодняшний день является максимальной за июль в Москве, — заключил Синенков.
Помимо прочего, синоптик рассказал, что до этого максимальная температура составляла 25,6 градуса — показатели были зафиксированы 1 и 22 июля.
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