Джазовый фестиваль «Большой джем» пройдет в Сестрорецке

• 15:46 • 26 июля 2019
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Посетить джазовый фестиваль смогут все желающие
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
В историческом центре Сестрорецка 7 и 8 сентября состоится ежегодный семейный джазовый фестиваль «Большой джем». В концерте примут участие лучшие коллективы и музыканты Петербурга, Москвы и Европы, сообщает издание «Невские новости».
Мероприятие пройдет на территории культурного пространства «Петровский арсенал».
Среди участников концерта — Billy’s band, «Пролетарское танго», Lera Gehner, Билли Новик.
Вход на мероприятие свободный.
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