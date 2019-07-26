Телеканал RT возмутился досудебным штрафом от медиарегулятора
Представители российского телеканала RT заявили, что считают возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать компанию на 200 тысяч фунтов до принятия решения судом.
Напомним, что конфликт начался в декабре 2018 года. Тогда Ofcom провел расследование, в результате которого специалисты медиарегулятора заявили, что RT допустил нарушение вещательного кодекса в семи эпизодах.
Претензии касались освещения телеканалом нескольких политических историй, в частности по ситуации в Сирии и по делу Скрипалей. Телеканал обвинили в нарушении правил подачи новости, которая должна происходить «с должной точностью и беспристрастностью».
— Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, — передает официальный сайт телеканала слова представителей.
Добавим, что по возникшей ситуации уже высказалось посольство России в Великобритании. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что действия Ofcom являются попыткой давления на редакционную политику телеканала.
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