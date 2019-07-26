В столице проходят съемки корейского развлекательного шоу
В столице с 26 по 29 июля проходят съемки южнокорейской развлекательной программы, посвященной туризму. В ней примут участие семь известных южнокорейских актеров, телеведущих и певцов. Съемки проходят при поддержке столичного комитета по туризму.
— По сюжету программы звезды корейского телевидения, не зная города, должны самостоятельно исследовать Москву, найти интересные места для проживания, питания и развлечения, которых нет в классических путеводителях, — сообщили в пресс-службе Мостуризма.
Целью программы является знакомство многомилионной аудитории программы с Москвой как с новым направлением туризма. Передача выйдет на южнокорейские экраны в августе текущего года.
Количество туристов из Южной Кореи, посещающих Москву, увеличивается с каждым годом. За последние шесть лет их число увеличилось почти в два раза и достигло более 78 тысяч человек в прошлом году. Во многом этому способствует прямое сообщение между странами и наличие безвизового режима.
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