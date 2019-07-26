Таблички «Благоустроено на средства от платных парковок» с новым дизайном появятся в столице
В столичных дворах будут установлены таблички «Благоустроено на деньги от платных парковок», выполненные в новом дизайне. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
— Таблички будут прикреплены возле объектов, которые были установлены на средства, поступившие в бюджет района от платных парковок, — указано в сообщении.
Средства от платных парковок используются в столице для обустройства тротуаров и пешеходных зон, установки ограждения и ремонта асфальтного покрытия. Также оборудуются спортивные и детские площадки, проводятся работы по озеленению и обустройству скверов.
За прошлый год подобным образом были обустроены 1,5 тысячи столичных дворов. В выборе проекта благоустройства своего района может поучаствовать каждый житель. Для этого требуется обратиться к муниципальным депутатам или воспользоваться порталом «Активный гражданин».
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