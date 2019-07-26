Свыше тысячи бургеров в час будут готовить участники «Бургерфеста»
• 16:18 • 26 июля 2019
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
27 июля на «Бургерфесте», который пройдет на Пушкинской набережной в парке Горького, в час будут готовить до 1500 бургеров, сообщает пресс-служба парка.
На приготовление одного бургера уходит четыре минуты. На фестивале будет 40 точек, а значит, в час повара смогут выдавать до 1,5 тысячи бургеров.
— Свежие продукты, в том числе и мясо, будут подвозить по мере необходимости в течение всего дня, — сообщили организаторы события.
«Бургерфест» начнется в 11:00 и закончится в 22:00. Кроме ароматных, сочных бургеров гостей ждет концертная программа, которая пройдет с 12:00 до 18:00.
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