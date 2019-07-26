Гостей «Бургерфеста» в Парке Горького порадуют скидками
В субботу, 27 июля, на Пушкинской набережной Парка Горького пройдет долгожданное гастрономическое событие лета - «Бургерфест», где гости смогут попробовать авторские бургеры стоимостью от 300 рублей., сообщили в пресс-службе парка.
На мероприятии будут работать 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков, не только создали специальное меню, но и объявили о скидках.
С 11:00 до 22:00 часов, гурманы смогут отведать трюфельные, мраморные, веганские, креветочные бургеры, с котлеты из оленины или осетрины и мяса камчатского краба, а также сэндвичи с пастрами.
Фестиваль не случайно проходит 27 июля, ведь этот день назван Международным днем гамбургера. Именно в этот день 119 лет назад, американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене свой самый первый гамбургер - бутерброд из двух ломтиков хлеба, говяжьей котлеты, листика салата и соуса.
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