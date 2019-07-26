Более 40 площадок будут работать на празднике «Московский спорт»

Более 40 площадок откроются на традиционном городском празднике «Московский спорт». Мероприятие пройдет в «Лужниках» в субооту, 27 июля с 11:00 до 20:00.

Одним из наиболее зрелищных событий станет состязание Strongmаn Battle, в котором лучшие спортсмены будут соревноваться в выполнении упражнений с необычными снарядами. Например, атлеты продемонстрируют подъемы 130-килограммового бревна и перенос 100-килограммовых покрышек. Кроме того они посоревнуются в гантельной эстафете и становой тяге с грифом Аполлона Акселя, Почетным гостем состязания станет знаменитый мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон.

Кроме того, на городском празднике состоится «Игра героев». В этом состязании сможет принять участие любой желающий. Проверить свои силы и навыки можно будет в эстафете, метании ножа, стрелье из лука, армреслинге и других видах активности. При этом, для взрослых и детей будут работать отдельные площадки.

Также на площадках пройдут мастер-классы, спарринги и демонстрации приемов по боевым видам искусств и бокса. Открытые тренировки проведт мастера спорта и действующие чемпионы мира. Помимо этого, будут определяться лучшие игроки в площадках по мини-футболу, стритболу, бадминтону, настольному теннису, шахматам, игре в городки и другим видам спорта.

Во время спортивного праздника пройдут соревнования среди экстремальных велосипедистов и любителей экстремального катания на самокатах и лонгбордах.

Вход на городской праздник «Московский спорт» свободный, сообщает Официальный сайт мэра Москвы.

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