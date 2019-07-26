Школу искусств имени Глинки построят в Печатниках в 2020 году
Детская школа искусств № 58 имени М. Глинки в районе Печатники будет построена в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
Площадь нового здания составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Школу искусств смогут посещать 300 детей в одну смену.
— Новое здание детской школы искусств № 58 имени М. Глинки появится по адресу: улица Гурьянова, дом 83а, в районе Печатники. В настоящее время строители приступили к монтажу фасадов и черновой отделке, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и инженерных сетей. Завершить строительство мы планируем в следующем году, — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что в школе искусств разместятся, в частности, подвесная стеклянная галерея для выставок, двухсветный зрительный зал, помещения для хранения музыкальных инструментов и костюмов, зал хореографических занятий и ритмики, класс оркестровых занятий, классы инструментальных занятий.
В архитектурном оформлении фасада отразят музыкальное наследие композитора Михаила Глинки, в честь которого названа школа, пишет агентство городских новостей «Москва».
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