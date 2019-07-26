Антон Чупков принес России золотую медаль на дистанции 200 метров
• 16:29 • 26 июля 2019
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Антон Чупков стал новым рекордсменом на 200-метровке брассом
Фото: Аккаунт Антона Чупкова в Instagram (https://www.instagram.com/lobeeeen/)
Двукратный чемпион мира, бронзовый призер XXXI Олимпийских игр пловец Антон Чупков завоевал первое место на дистанции 200 метров на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Более того, результат россиянина (2 минуты 06,12 секунды) оказался лучшим в мире. Таким образом, Чупков стал новым рекордсменом на 200-метровке брассом.
Вторым оказался спортсмен из Австралии Мэтью Вилсон, третьим — японец Иппей Ватанабе, сообщает ТАСС.
Золотая медаль Антона Чупкова уже третья за сегодняшний день в соревнованиях по плаванию. Ранее победы одержали Юлия Ефимова и Евгений Рылов.
В общем медальном зачете российская команда находится на втором месте. Первую строчку занимает Китай.
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