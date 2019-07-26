Обвиняемый в убийстве женщины в Раменках арестован
Суд столичного района Раменки арестовал обвиняемого в убийстве женщины Артема Шустова. Об этом этом в суде рассказали агентству городских новостей «Москва».
Сообщалось, что в Раменках произошло убийство 26-летней Натальи Басовой. Женщина получила 20 ударов ножом и от полученных ранений скончалась на месте.
Ночью стало известно, что Шустова задержали в Ногинске. Сотрудники правоохранительных органов добавили, что его уже привлекали к ответственности за незаконный оборот оружия. Свою вину задержанный признал, добавив, что совершил преступление из ревности. Наталья была его бывшей сожительницей.
В результате обыска при обвиняемом был обнаружен нож со следами крови. В квартире Шустова также нашли два метательных ножа.
В настоящий момент следствие проверяет, причастен ли мужчина к убийству, совершенному в Крыму несколько лет назад.
Уточняется, что в ближайшее время для Шустова определят меру пресечения.
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