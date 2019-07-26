Два курса химиотерапии по ошибке провели британке

Жительница Великобритании Лианна Кокейн из графства Девон прошла два курса химиотерапии, не являясь онкобольной. Дело в том, что врачи поставили пациентке диагноз — лейкемия, который оказался ошибочным. Об этом сообщает издание Mirror.

Кокейн начала чувствовать себя плохо после того, как у нее родился ребенок. В первый месяц у нее произошел рецидив болезни Крона, который вызвал лихорадку и истощение организма. У нее появились артритные поражения на руках, легочная эмболия и болевые ощущения, которые не позволяли ей перемещаться самостоятельно.

Шестеро врачей обследовали девушку и по результатам биопсии попросили ее вернуться в медицинское учреждение, чтобы сдать анализы еще раз.

На основании результатов повторной проверки врачи поставили ей неутешительный диагноз. Один из медиков заявил, что на сто процентов был уверен в том, что его заключение верное.

Медики настоятельно рекомендовали пациентке пройти два экстренных курса химиотерапии, а также собирались сделать ей пересадку костного мозга, который поражается из-за болезни.

Во время подготовки к операции врачи взяли у девушки еще одни анализы и поняли, что допустили ошибку. Как выяснилось, Кокейн страдает редким заболеванием — синдромом Свита или особой разновидностью острого дерматоза.

Девушке тут же сообщили, что у нее на самом деле нет рака. После этого в больнице провели расследование, которое позволило выяснить, как уменьшить риск повторения подобных случаев.

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