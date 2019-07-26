Владимир Путин ужесточил наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь
Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июля подписал закон, согласно которому ужесточится наказание для водителей, которые на дороге не пропустили карету скорой помощи или других экстренных служб.
Ранее подобные действия карались финансовым взысканием в 500 рублей. Или же лишением прав сроком до трех месяцев. Сейчас, после подписания закона, эти меры будут ужесточены. Штраф повысят до пяти тысяч рублей, а прав могут лишить на срок до одного года.
Кроме того, президент России подписал закон, согласно которому действия, которые можно определить как препятствующие работе медицинских специалистов, будут караться штрафом до 80 тысяч.
Уточним, что такая мера будет приниматься, если в результате пациент получил легкий вред здоровью.
Если же ситуация завершилась смертью больного – препятствующий действиям врачей сможет получить наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Закон, подписанный Путиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.
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