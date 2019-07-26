Зеленую змею сняли с дерева на юге столицы
На юге столицы с дерева сняли зеленую змею, оказавшуюся древесным полозом. Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента природопользования Москвы.
— Специалисты Центра передержки выехали на место и забрали змею. Это оказался молодой древесный полоз зеленого цвета около 40 сантиметров, — указано в сообщении.
Змею забрали в центр реабилитации диких животных «Простар+». Она была обнаружена на улице Елецкой. Сигнал о местонахождении змеи поступил на общегородскую горячую линию от местного жителя, передает агентство городских новостей «Москва».
По предварительной информации, состояние полоза оценивается как удовлетворительное. В Центре передержки его осмотрят ветеринары.
Читайте также: Краснокнижные водоплавающие птицы вернулись на гнездование в Москву