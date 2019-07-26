Житель США заразился опасным паразитом, купаясь в бассейне
• 18:02 • 26 июля 2019
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Врачи, которые обследовали мужчину, рассказали, что при купании в мозг пациента через нос попала амеба Неглерия Фоулера
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
Житель США Эдди Грей, плавая в бассейне, заразился опасным паразитом и скончался через девять дней, пишет издание Mirror.
Стало известно, что 59-летний американец в июле этого года вместе с приятелями посетили аквапарк в Северной Каролине.
Спустя какое-то время мужчине стало плохо. Врачи, которые его обследовали, рассказали, что при купании в мозг пациента через нос попала амеба Неглерия Фоулера. Медики не смогли спасти жизнь мужчины, и он скончался.
Специалисты объяснили, что если проглотить воду, в которой содержится этот паразит, вреда здоровью он не принесет. Тем не менее при нырянии он проникает в мозг через нос, что может привести к летальному исходу.
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