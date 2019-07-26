Семь зон отдыха с купанием открыто в столице
На территории столицы были открыты семь зон отдыха с купанием. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В открытых зонах отдыха была произведена замена песка на пляжах, специалисты провели акарицидную обработку против комаров на прилегающих территориях. Также был организован общественный контроль за безопасностью песка и воды.
— В настоящее время открыты для купания семь зон отдыха: озеро Мещерское, озеро Черное, озеро Школьное, «Серебряный бор — 2» (СЗАО), «Серебряный бор — 3» (СЗАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Пляж Левобережный» (САО), — указано в сообщении ведомства.
Всего на территории Москвы расположено 11 зон отдыха с купанием. Сообщается, что в ранее закрытых для купания зонах отдыха «Серебряный бор — 2» и «Пляж Левобережный» по результатам проведенных исследований вода отвечает санитарным требованиям. В связи с этим купание в них разрешено, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Москвичам рекомендовали отдыхать с детьми на море не менее двух недель